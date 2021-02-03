В Петербурге и Ленобласти отряд «Лиза Алерт» нашел 2,3 тысячи человек за 2020 год

В Петербурге и Ленобласти отряд «Лиза Алерт» нашел 2,3 тысячи человек за 2020 год
Поиск пропавших людей. Фото: vk.com/lizaalert_real

Участники отряда «Лиза Алерт» ежедневно занимаются поисками пропавших людей. За 2020 год специалисты обработали 2 тыс. 982 заявки. В итоге, удалось найти живыми 2 тыс. 312 человек.

Такие итоги подвел во вторник, 2 февраля, департамент внешних коммуникаций и устойчивого развития ПАО «ВымпелКом», который является партнером отряда. Отмечается, что 233 человека за минувший год были обнаружены мертвыми, а других 110 человек так и не удалось найти.

В своей работе отряд использовал сервисы SMS-информирования. Было отправлено 9,7 млн сообщений, а на горячую линию «Лиза Алерт» позвонили 70 тыс. раз.

Иногда людей искали при помощи искусственного интеллекта. Так аппарат вылетал к месту происшествия и фотографировал объект, затем изучение снимков позволяло найти пропавших. Так удалось спасти 27 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках.

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