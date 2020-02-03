В отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках

В отряде &#171;Лиза Алерт&#187; предупредили петербуржцев о мошенниках
Злоумышленники иногда связываются с родными пропавших. Фото: pixabay

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали о случаях мошенничества с использованием имени отряда. Неизвестные все чаще обманывают жителей Петербурга.

Злоумышленники иногда связываются с родными пропавших. Они представляются добровольцами отряда и пытаются выяснить подробности поисков. Пока неясно, с какой целью они это делают.

Как сообщили в группе «Лиза Алерт Питер» соцсети «ВКонтакте», только инфорг поиска или координатор выезда может общаться с заявителем от его имени. Их контакты можно узнать в соцсетях и на официальном форуме отряда.

Членам семьи и друзьям пропавших порекомендовали не оставлять свои данные под ориентировками, а также сохранять бдительность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в “Лиза Алерт” рассказали о количестве погибших детей в деревенских туалетах. Речь идет о выгребных ямах.

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В отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках