В отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали о случаях мошенничества с использованием имени отряда. Неизвестные все чаще обманывают жителей Петербурга.
Злоумышленники иногда связываются с родными пропавших. Они представляются добровольцами отряда и пытаются выяснить подробности поисков. Пока неясно, с какой целью они это делают.
Как сообщили в группе «Лиза Алерт Питер» соцсети «ВКонтакте», только инфорг поиска или координатор выезда может общаться с заявителем от его имени. Их контакты можно узнать в соцсетях и на официальном форуме отряда.
Членам семьи и друзьям пропавших порекомендовали не оставлять свои данные под ориентировками, а также сохранять бдительность.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в “Лиза Алерт” рассказали о количестве погибших детей в деревенских туалетах. Речь идет о выгребных ямах.