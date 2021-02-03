Коммунальщики выплатят петербуржцу 170 тыс. рублей за дырявую кровлю в доме

Коммунальщики выплатят петербуржцу 170 тыс. рублей за дырявую кровлю в доме
Квартиру заливало из-за ужасного состояния кровли. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге приставы помогли местному жителю получить компенсацию. В его доме на Васильевском острове заливало квартиру из-за дырявой кровли.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу, коммунальщики будут обязаны выплатить компенсацию в размере 171 тыс. рублей. У потерпевшего затопило квартиру из-за плохого состояния крыши. Однако коммунальная служба явно этому не рада, до этого специалисты пытались перевести вину на застройщика. По словам пострадавшего, залив квартиры происходил ежегодно с 2016 года.

«В суде ответчик пытался доказать, что аварии происходят по вине застройщика, однако строительная компания смогла предоставить необходимые доказательства о своей невиновности. В результате суд принял решение взыскать все понесённые мужчиной расходы с обслуживающей компании», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина может отправиться в колонию на 6 лет за кражу телефона в Пулково.

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