В Петербурге установили порядок государственного надзора в области обращения с животными

В Петербурге установили порядок государственного надзора в области обращения с животными
Власти будут следить за тем, как обращаются с животными. Фото: pixabay.com

Речь идет не только о домашних питомцах, но также о бездомных.

В Санкт-Петербурге установили порядок государственного надзора в области обращения с животными. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля, сообщили в Смольного. Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление Правительства.

Теперь государство будет отслеживать, как содержат животных, как их выгуливают, торгуют ими и используют в предпринимательской деятельности. Также власти побеспокоились о бездомных животных: важно следить за тем, как их отлавливают, содержат в приютах, а затем возвращают на прежние места обитания.

В городе будут следить, как с животными обращаются юридические лица, предприниматели и физические лица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге создадут два государственных приюта для бездомных животных.

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Александр Беглов животные Смольный


 

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