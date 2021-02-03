Санкт-Петербург побил снежный рекорд этой зимы

Петербург в среду, 3 февраля, побил собственный снежный рекорд, установленный нынешней зимой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня утром в Северной столице пошел сильный снег, который принес в город около 3 миллиметров осадков. По данным на 9 часов утра высота покрова достигала 21 сантиметра. Синоптик заявил, что этот показатель является рекордным за этот сезон.

По словам Леуса, в ближайшие часы снегопад станет менее интенсивным, но полностью завершится лишь к завтрашнему утру, 4 февраля. До этого времени снег будет идти с перерывами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждут сильные снегопады 3 февраля: в город приходит циклон «Квирин». Его стараниями в городе будет от -2 до -4 градусов мороза.