Санкт-Петербург побил снежный рекорд этой зимы

Санкт-Петербург побил снежный рекорд этой зимы
Снегопад в Петербурге продолжится до утра четверга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербург в среду, 3 февраля, побил собственный снежный рекорд, установленный нынешней зимой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня утром в Северной столице пошел сильный снег, который принес в город около 3 миллиметров осадков. По данным на 9 часов утра высота покрова достигала 21 сантиметра. Синоптик заявил, что этот показатель является рекордным за этот сезон.

По словам Леуса, в ближайшие часы снегопад станет менее интенсивным, но полностью завершится лишь к завтрашнему утру, 4 февраля. До этого времени снег будет идти с перерывами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждут сильные снегопады 3 февраля: в город приходит циклон «Квирин». Его стараниями в городе будет от -2 до -4 градусов мороза.

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