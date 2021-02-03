Навального могут этапировать в колонию в ЦФО

Навального могут этапировать в колонию в ЦФО
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Дело в том, что в Москве нет колоний общего режима, значит его отправят в ближайший регион.

Оппозиционера Алексея Навального могут этапировать в одну из исправительных колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что блогер проживает в Москве, но в городе нет колоний общего режима. Это значит, что Навального этапируют в ближайший режим.

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный. Теперь ему предстоит отсидеть в тюрьме 2 года и 8 месяцев. Оппозиционера признали виновным в нарушении ограничений условного осуждения – он не являлся к инспектору в положенные дни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как проходит шествие протестующих и ОМОНа на незаконной акции в Петербурге. Задержания начались у станции метро «Гостиный двор», где решили собираться протестующие. Прибывшие силовики активно проверяли документы у всех, кто выходил из метро.

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