Кабины машинистов в метро Петербурга защитят антивандальной пленкой

За услуги по нанесению антивандальной пленки метрополитен предлагает 6,3 млн рублей. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

За услуги по нанесению антивандальной пленки метрополитен предлагает 6,3 млн рублей. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургский метрополитен потратит 6,3 млн рублей на антивандальную пленку для кабин машинистов.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на установку дополнительной защиты на лобовые стекла кабин головных вагонов.

За услуги по нанесению антивандальной пленки предприятие предлагает 6,3 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы до конца 2021 года.

Участники закупки могут подать заявку на конкурс до 19 февраля. Победитель станет известнет 26 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандалы атаковали вагоны метро Петербурга надписями, порочащими Путина. На месте работали сотрудники полиции.