Биржа труда Ленобласти представила список самых редких и высокооплачиваемых вакансий в регионе

Биржа труда Ленинградской области подобрала самые редкие и высокооплачиваемые вакансии в регионе. Среди них есть, к примеру, маркшейдер и стекловар.

Так, сегодня Ленобласти требуется начальник смены цеха электростанции на Каскаде Ладожских гидроэлектростанций (ТГК-1) в Волхове, которому будут платить от 50 тысяч рублей. Компания в Сланцах ищет главного маркшейдера (горного инженера) для съемок и замеров открытых горных выработок, рекультивации нарушенных земель и других обязанностей с заработком в 70 тысяч рублей.

Кроме того, в Киришах открыта вакансия стекловара — производство качественной стекломассы оплачивается в суммой от 27 до 50 тысяч рублей в месяц.

А вот самые высокооплачиваемые места предлагаются рабочим и медикам Ленобласти. К примеру, машинистам экскаватора и бульдозера обещают платить от 80 тысяч рублей. Судовым сборщикам-достройщикам, трубопроводчикам и слесарям-монтажникам в на предприятии в Выборге предоставят зарплату от 70 до 100 тысяч рублей.

В Тихвине приглашают на работу врачей различной специализации: неонатологов, терапевтов, педиатров и других, а также заведующих отделениями. Платить будут от 80 до 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых высокооплачиваемых вакансиях для российских студентов.