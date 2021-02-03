Россияне начали резко скупать билеты в Грецию и Сингапур

Россияне начали резко скупать билеты в Грецию и Сингапур
Фото: pixabay

После возобновления авиасообщения с Грецией и Сингапуром спрос на билеты в эти страны среди российский туристов резко взлетел.

Как свидетельствует исследование аналитиков сервиса «Туту.ру», сейчас путешественники в 2,5 раза чаще интересуются перелетами в Грецию, чем в предыдущие два месяца, а поездки в Сингапур 29 января искали в семь раз активнее обычного. К 30 января желающих выбраться в Сингапур, однако, стало значительно меньше, поскольку посещение страны с целью туризма сейчас запрещено — въезд разрешен только отдельным категориям граждан.

Напомним, что в Афины можно дважды в неделю отправиться из Москвы — средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 9,1 тысячу рублей. Попасть в Грецию можно только по воздуху и при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с 8 февраля открываются рейсы в Египет из регионов.

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