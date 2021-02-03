На Зеленогорском после ДТП загорелся автомобиль и погиб человек

На Зеленогорском после ДТП загорелся автомобиль и погиб человек
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Пока непонятно, каковы обстоятельства инцидента, они выясняются.

На Зеленогорском шоссе сегодня, 3 февраля, произошла серьезная авария. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

По непонятной причине на шоссе случилось лобовое ДТП – там столкнулись две «Газели». В результате одна машина загорелась. На кадрах видно, как автомобиль поглощает огонь – кажется, ее уже не удастся спасти. В другой машине, уверяют свидетели, погиб человек. Пока что информацию официально не подтверждали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Суздальском таксист снес дорожный знак. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением автомобиля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп зеленогорское шоссе пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пицца, десерт и пхали без жестокости и страданий, или Легко ли быть веганом ...
Петербург после снегопада: пробки, красота за окном и грязь на дорогах в ...
Для петербургских детсадов разработали новое меню — инфографика Gazeta.SPb
Полиция Петербурга проверяет смертельное ДТП на Приморском шоссе — ...
На Стародеревенской улице прорвало трубу с кипятком
Анджелина Джоли рассказала, что ее сын знает русский язык
Врачи объяснили, кто больше всех рискует умереть от COVID-19
Назван необычный предмет, привезенный Байденом в Белый дом