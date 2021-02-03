На конкурс «Твой бюджет» в Петербурге поступило уже более 900 заявок

На конкурс &#171;Твой бюджет&#187; в Петербурге поступило уже более 900 заявок
Прием заявок идет до 15 февраля. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжается прием заявок на конкурс «Твой бюджет». Горожане прислали 936 инициатив по улучшению Северной столицы.

Среди присланных заявок встречаются и совсем необычные — к примеру, памятник героям-инопланетянам или городская трасса Формулы-1. Чаще всего же петербуржцы задумываются о благоустройстве зеленых зон: парков, скверов и других площадок для отдыха — около 40% инициатив связаны с этим вопросом.

Немного уступают в популярности идеи по улучшению спортивных и детских площадок — этой проблеме посвящены 23% заявок. Еще 15% инициатив предлагают реализацию различных социальных и образовательных проектов. Также жители Северной столицы беспокоятся о состоянии дорог, работе ЖКХ, общественном транспорте, парковках, уличном освещении, велодорожках и экологии.

Прием заявок, напомним, продолжается до 15 февраля. Лучше идеи будут реализованы при финансовой поддержке городского бюджета в размере до 15 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга в первом чтении одобрили законопроект, разрешающий отдавать в аренду землю под парковки без торгов.

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