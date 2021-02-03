Депутаты Петербурга решили раздавать участки земли под парковки без торгов

Проблема паркинга актуальна для Петербурга уже много лет, и все еще не решена. Фото: Pixabay

Проблема паркинга актуальна для Петербурга уже много лет, и все еще не решена. Фото: Pixabay

В среду, 3 февраля, парламентарии Северной столицы в первом чтении одобрили законопроект, по которому ТСЖ, управляющие компании и Советы домов будут без торгов получать в аренду участки под парковки, смежные с подконтрольными домами.

Авторам законодательной инициативы являются депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Они считают, что данный проект защитит собственников недвижимости от коммерческих структур, которые отнимают у граждан территории для парковки транспорта.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов, в свою очередь, раскритиковал предложение единороссов. Он напомнил, что проблема паркинга актуальна для Петербурга уже много лет и никто еще не выдвинул эффективного решения этого вопроса, включая Четырбока и Цивилева. «Мы возродим, наверное, традицию драк «двор на двор», — считает парламентарий, намекая на возможные конфликты между жителями соседних домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рассудов также осудил избиения участников несанкционированных протестов в Петербурге.