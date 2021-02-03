Появились подробности жестокого убийства учительны в Воронеже

В Воронеже сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в убийстве учительницы.

По предварительной информации, 2 февраля женщина возвращалась домой после рабочего дня, когда на нее напал неизвестный. Он перерезал учительнице горло, а также нанес удары по грудной клетке и голове. Тело 47-летней женщины с ножевыми ранениями нашли около кафе на Московском проспекте. Возбуждено уголовное дело, сообщили 3 февраля в Следственном комитете по региону.

От полученных травм учительница скончалась на месте.

Погибшая работала в школе № 1.Сейчас правоохранители разыскивают преступника и допрашивают свидетелей. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу, обвинение предъявлено мужчине 1988 года рождения. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.