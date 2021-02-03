В США 95-летний постоялец дома престарелых устроил стрельбу

В США 95-летний постоялец дома престарелых устроил стрельбу
Мужчина открыл стрельбу. Фото: pixabay.com

В штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых открыл стрельбу, в результате которой сотрудник учреждения ранения получил ранения.

Инцидент произошел утром 3 февраля в городе Лафайетт. На место происшествия прибыла полиция. В этом момент стрелявший находился в своей комнате. Его задержали, он не оказывал сопротивления, сообщает местный телеканал Denver Channel.

Пострадавшего сотрудника увезли в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он находится на аппарате жизнеобеспечения. Установлено, что подозреваемый выстрелил один раз из небольшого пистолета. Остальные обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительной информации во время теракта в Вене жертвами обстрела стали 7 человек. Также есть множество пострадавших. Кроме этого, поступали данные о том, что один из террористов подорвал себя.

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