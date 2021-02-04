Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в кабине пилота

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в кабине пилота
К счастью, никто не пострадал. Фото: pixabay

Самолет, летевший из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине пилота.

На борту находились 97 человек. К счастью, никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Самолет пролетел почти все расстояние в аварийном состоянии, сообщает ТАСС.

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в столицу, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Как стало известно, лайнер летел рейсом Санкт-Петербург — Москва и должен был приземлиться в аэропорту Внуково.

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