Центр поплыл, «спальники» — занесло: петербуржцы прокляли уборку снега, стоя утром в пробках

Центр поплыл, «спальники» &#8212; занесло: петербуржцы прокляли уборку снега, стоя утром в пробках
ДТП с такси. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Утро четверга, 4 февраля, оказалось не самым приятным для петербуржцев. Снегопад собрал на дорогах огромные пробки, превратив поездку на работу для многих в ад. Петербург завалило снегом из-за атлантического циклона «Квирин», на то, что городские службы не справляются с уборкой снега, горожане жаловались еще накануне.

То, что утро 4 февраля в Петербурге будет непростым, стало ясно еще после семи утра. Уже к 7:40 загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекса», достигла пяти баллов, что на два балла выше обычного.

К утру начали поступать и сообщения об авариях. В ДТП на заснеженном перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта попало такси.

Петербург оказался в снежном плену. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

После восьми утра пробки выросли до восьми баллов. Не самой приятной ситуация на дороге остается и после 10 утра. Пробки на дорогах оценивают в шесть баллов.

«Маршрутка до станции метро «Кировский завод» сегодня по пробкам ехала полтора часа. Обычно утром я на это трачу не больше получаса», — рассказала Gazeta.SPb читательница из Красносельского района.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что атлантический циклон «Квирин» принесет Петербургу до семи миллиметров осадков.

Фото: скриншот vk.com/kb_spb

Как писала Gazeta.SPb, на уборку дорог от снега жители Северной столицы начали жаловаться еще накануне. Жалобы комитет по благоустройству продолжает получать в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» и в четверг. Как отметила одна из местных жительниц, из-за реагентов на дорогах в центре Петербурга – образовалась грязная каша.

Накануне петербуржцы также обвиняли снегопад в произошедших ДТП. Компания АО «Третий парк» не исключила, что причиной смертельной аварии с маршруткой на Приморском шоссе могли стать погодные условия.

Смотрите фоторепортаж Gazeta.SPb из заснеженного Петербурга.

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