Центр поплыл, «спальники» — занесло: петербуржцы прокляли уборку снега, стоя утром в пробках

Утро четверга, 4 февраля, оказалось не самым приятным для петербуржцев. Снегопад собрал на дорогах огромные пробки, превратив поездку на работу для многих в ад. Петербург завалило снегом из-за атлантического циклона «Квирин», на то, что городские службы не справляются с уборкой снега, горожане жаловались еще накануне.

То, что утро 4 февраля в Петербурге будет непростым, стало ясно еще после семи утра. Уже к 7:40 загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекса», достигла пяти баллов, что на два балла выше обычного.

К утру начали поступать и сообщения об авариях. В ДТП на заснеженном перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта попало такси.

После восьми утра пробки выросли до восьми баллов. Не самой приятной ситуация на дороге остается и после 10 утра. Пробки на дорогах оценивают в шесть баллов.

«Маршрутка до станции метро «Кировский завод» сегодня по пробкам ехала полтора часа. Обычно утром я на это трачу не больше получаса», — рассказала Gazeta.SPb читательница из Красносельского района.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что атлантический циклон «Квирин» принесет Петербургу до семи миллиметров осадков.

Как писала Gazeta.SPb, на уборку дорог от снега жители Северной столицы начали жаловаться еще накануне. Жалобы комитет по благоустройству продолжает получать в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» и в четверг. Как отметила одна из местных жительниц, из-за реагентов на дорогах в центре Петербурга – образовалась грязная каша.

Накануне петербуржцы также обвиняли снегопад в произошедших ДТП. Компания АО «Третий парк» не исключила, что причиной смертельной аварии с маршруткой на Приморском шоссе могли стать погодные условия.

Смотрите фоторепортаж Gazeta.SPb из заснеженного Петербурга.