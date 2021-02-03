«Ад на дорогах»: водители стонут в заснеженном Петербурге и жалуются на уборку

«Ад на дорогах»: водители стонут в заснеженном Петербурге и жалуются на уборку
В заснеженном Петербурге бьются машины. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Петербург в среду, 3 февраля, засыпает снегом. Всему виной – атлантический циклон «Квирин». Пока погода в Северной столице буйствует, водители и пешеходы стонут. По их словам, дороги успели превратиться в ад.

Снежный прогноз еще утром дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, атлантический циклон «Квирин» принесет Петербургу до семи миллиметров осадков.

Фото: скриншот vk.com/kb_spb

Петербуржцы жалуются на то, что городские службы не успевают чистить дороги.

«Невский, Красногвардейский, Калининский – просто ад на дорогах! Либо соленая каша, либо снег на дороге», — заметил один из петербуржцев, переписываясь в социальной сети «ВКонтакте» с городским комитетом по благоустройству.

Фото: скриншот vk.com/kb_spb

Петербуржцы также жалуются на то, что многие дороги из-за обработки солью успели превратиться в кашу. По словам горожан, утром снегопад привел к тому, что на КАД собрались пробки.

ДТП с в Петербурге. Фото: Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Движение в городе затрудняют и аварии – машины бьются на заснеженных улицах. Очевидцы сообщают об аварии на перекрестке Пискаревского проспекта и Муринской дороги.

ДТП с в Петербурге. Фото: Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

На Суздальском проспекте таксист не смог войти в поворот, сломал знак и влетел в грузовик. Еще один таксист стукнул ограждение на перекрестке Индустриального проспекта и улицы Передовиков.

ДТП с в Петербурге. Фото: Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

На проспекте Народного Ополчения участником ДТП и вовсе стала снегоуборочная машина. Она столкнулась с легковушкой. В результате пробка растянулась до станции метро «Ленинский проспект».

ДТП с в Петербурге. Фото: Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Впрочем, даже комитет признал: убирать весь город после снегопада одновременно невозможно. Ведомство также предложило горожанам оставлять свои заявки по телефону 242-36-04.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, февраль в Петербурге должен будет подтвердить репутацию зимнего месяца. Ожидается, что месяц будет умеренно снежным, но и не очень морозным – до -20 градусов температура не упадет.

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