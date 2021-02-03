«Ад на дорогах»: водители стонут в заснеженном Петербурге и жалуются на уборку

Петербург в среду, 3 февраля, засыпает снегом. Всему виной – атлантический циклон «Квирин». Пока погода в Северной столице буйствует, водители и пешеходы стонут. По их словам, дороги успели превратиться в ад.

Снежный прогноз еще утром дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, атлантический циклон «Квирин» принесет Петербургу до семи миллиметров осадков.

Петербуржцы жалуются на то, что городские службы не успевают чистить дороги.

«Невский, Красногвардейский, Калининский – просто ад на дорогах! Либо соленая каша, либо снег на дороге», — заметил один из петербуржцев, переписываясь в социальной сети «ВКонтакте» с городским комитетом по благоустройству.

Петербуржцы также жалуются на то, что многие дороги из-за обработки солью успели превратиться в кашу. По словам горожан, утром снегопад привел к тому, что на КАД собрались пробки.

Движение в городе затрудняют и аварии – машины бьются на заснеженных улицах. Очевидцы сообщают об аварии на перекрестке Пискаревского проспекта и Муринской дороги.

На Суздальском проспекте таксист не смог войти в поворот, сломал знак и влетел в грузовик. Еще один таксист стукнул ограждение на перекрестке Индустриального проспекта и улицы Передовиков.

На проспекте Народного Ополчения участником ДТП и вовсе стала снегоуборочная машина. Она столкнулась с легковушкой. В результате пробка растянулась до станции метро «Ленинский проспект».

Впрочем, даже комитет признал: убирать весь город после снегопада одновременно невозможно. Ведомство также предложило горожанам оставлять свои заявки по телефону 242-36-04.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, февраль в Петербурге должен будет подтвердить репутацию зимнего месяца. Ожидается, что месяц будет умеренно снежным, но и не очень морозным – до -20 градусов температура не упадет.