Петербург после снегопада: пробки, красота за окном и грязь на дорогах в фоторепортаже Gazeta.SPb

В среду, 3 февраля, Северная столица оказалась в снежном плену. Водители застряли в пробках, пешеходы — в сугробах, на подмогу и тем, и другим вышла техника. О буйстве стихии и ситуации в городе — фоторепортаж Gazeta.SPb.

Сильный снегопад в Петербург принес атлантический циклон «Квирин». Еще утром прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Белой шапкой накрыло буквально все вокруг — от деревьев и крыш машин до фонарей и памятников.

Конечно, не обошлось без пробок, которые собрались, например, на КАД. Загруженность дорог в этот день достигла 9 баллов. На многих трассах из-за обработки солью, по словам очевидцев, образовалась каша из снега и грязи.

Движение затрудняли и аварии. ДТП было замечено, например, на перекрестке Пискаревского проспекта и Муринской дороги. А на Суздальском проспекте таксист не смог войти в поворот, сломал знак и влетел в грузовик. Подробнее читайте в нашем материале. На борьбу со стихией вышли службы жилищно-коммунального хозяйства, которые, по данным городского жилищного комитета, работали в усиленном режиме, убирая снег у парадных жилых домов и подъездов к контейнерным площадкам.

«Сегодня выездные мероприятия проходят в Центральном, Пушкинском, Приморском и Кронштадтском районах», — говорится в сообщении.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, февраль в Петербурге должен будет подтвердить репутацию зимнего месяца. Ожидается, что он будет умеренно снежным и не очень морозным – до -20 градусов температура не упадет.