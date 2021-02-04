Творческие вузы вернутся к очным занятиям с 8 февраля

Творческие вузы вернутся к очным занятиям с 8 февраля
Студенты смогут ходить на пары. Фото: pixabay

Министерство культуры РФ разрешило творческим вузам заниматься очно. Студенты вернуться с дистанционного обучения 8 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, возобновление учебы будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе. К очным занятиям смогут вернутся с 8 февраля не все высшие учебные заведения.

«Образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, отмечается, что принимать решение о начале очных занятий должно руководство вузов. Именно управляющий состав должен оценивать ситуацю в регионе с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские вузы перейдут с дистанционки на очное обучение 8 февраля.

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