В Петербурге открывается новое креативное пространство «Вавилов Лофт»

"Вавилов Лофт" занял несколько корпусов учебного заведения на Кадетской линии. Фото: BS Art Development Group

"Вавилов Лофт" занял несколько корпусов учебного заведения на Кадетской линии. Фото: BS Art Development Group

В эту пятницу на Васильевском острове открывается новое креативное пространство «Вавилов Лофт», который станет преемником пространством «Голицын Лофт», закрывшегося в прошлом голу.

Креативный кластер открывается в здании Института оптики имени Вавилова на Кадетской линии. Пространство заняло несколько корпусов учебного заведения, которые соединяются переходами и зонами отдыха. Площадь «Вавилов Лофта» достигает 30 тыс. квадратных метров, что сделает его крупнейшим общественным пространством в исторической части Петербурга.

В кластере будет множество барных и гастрономических проектов, творческих мастерских и шоурумов. Первыми заселятся проекты из «Голицын Лофта». Также в новом пространстве нашли место для офисов и коворкингов.

За развитие «Вавилов Лофта» будет отвечать компания BS Art Development Group, основавшая «Голицын Лофт». В компании пообещали поддержать резидентов нового лофта в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Доме Департамента уделов хотят открыть культурно-выставочное пространство.