В Доме Департамента уделов хотят открыть культурно-выставочное пространство

Здание пока что на стадии реставрации и непонятно, когда завершатся работы.

Вице-губернатор Санкт-Петербург Николай Линченко рассказал, что реставрационные работы парадной анфилады бывшего дома Департамента уделов продолжаются. Об этом сообщили сегодня, 31 января, в Смольном.

Объект, построенный в 1845 год, давно нуждался в ремонте. Он начался в 2007 году. За этот период из бюджета города на реставрацию выделили 250 миллионов рублей.

«В ряде парадных помещений частично сохранилась первоначальная отделка, хоть и в достаточно плохом состоянии. Внутренняя отделка в стиле эклектики пострадала от небрежных ремонтов и частично утрачена»,

— рассказал вице-губернатор.

Отмечается, что в здании после ремонта планируют открыть общественное культурно-выставочное пространство, где будут проводить официальные мероприятия и конференции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП проведет реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры.