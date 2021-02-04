Строительство нового амбулаторного онкоцентра в Песочном завершится в 2022 году

На данный момент онкоцентр в Песочном является самой молодой онкологической клиникой в России с современным оборудованием. Медучреждение рассчитано на 577 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

На данный момент онкоцентр в Песочном является самой молодой онкологической клиникой в России с современным оборудованием. Медучреждение рассчитано на 577 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

В четверг, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. В рамках знаменательной даты глава Северной столицы Александр Беглов посетил строящийся онкологический центр в поселке Песочный Курортного района.

Во время визита губернатор изучил новую технику, поставленную специально для радиологического отделения центра. Оборудование было закуплено в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На его приобретение выделили около 500 миллионов рублей, однако, как отметил Беглов, деньги удалось не только эффективно потратить, но и сэкономить.

Градоначальник поблагодарил работников центра за чуткость и внимательность по отношению к пациентам и пожелал врачам успехов. Напомним, что в январе 2021 года в Песочном приступили к строительству амбулаторного комплекса, который сможет принимать до тысячи посетителей ежедневно. Завершение работ запланировано на конец 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за приостановленной диспансеризации в Петербурге снизилась выявляемость онкологических заболеваний.