В Петербурге долги работодателей по зарплате сократились на 32% за год

Работодатели Северной столицы сократили количество долгов по заработной плате сотрудникам на 32% за минувший год.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2021 года российским работникам недоплатили 1,6 млрд рублей. Больше всего долгов накопилось на обрабатывающих производствах и в сфере строительства, а также в тех организациях, которые связаны с добычей полезных ископаемых.

Кроме этого, уровень безработицы на начало года в стране составлял 6%. Среднемесячная зарплата работников в ноябре прошлого года была на уровне 49,3 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что каждому пятому петербуржцу не хватает зарплаты на основные нужды. Получилось, что чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы.