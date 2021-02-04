Дорожные службы Петербурга после снегопада работают в усиленном режиме — фоторепортаж Gazeta.SPb

В четверг, 4 февраля, городские службы по уборке и утилизации снега в усиленном режиме очищают улицы Северной столицы от последствий снегопада, обрушившегося на город днем ранее.

За работами на набережной Обводного канала наблюдал корреспондент Gazeta.SPb. На этом участке уборкой снега занимаются не только привычная спецтехника и сотрудники ручного труда — на Обводном канале, 44, также расположен один из снегоприемных пунктов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, что, по информации городского комблага, за минувшие сутки в Северной столице выпало 14 см осадков. Пункты «Водоканала» за это время растопили 17,8 тысяч кубометров снежных масс, а на дорогах с утра трудятся 1 127 машин спецтехники и 1 233 дворника.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что минувшее утро для петербуржцев было недобрым: снегопад практически парализовал дорожное движение в городе.