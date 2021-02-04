Дорожные службы Петербурга после снегопада работают в усиленном режиме — фоторепортаж Gazeta.SPb

Дорожные службы Петербурга после снегопада работают в усиленном режиме &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В четверг, 4 февраля, городские службы по уборке и утилизации снега в усиленном режиме очищают улицы Северной столицы от последствий снегопада, обрушившегося на город днем ранее.

За работами на набережной Обводного канала наблюдал корреспондент Gazeta.SPb. На этом участке уборкой снега занимаются не только привычная спецтехника и сотрудники ручного труда — на Обводном канале, 44, также расположен один из снегоприемных пунктов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Напомним, что, по информации городского комблага, за минувшие сутки в Северной столице выпало 14 см осадков. Пункты «Водоканала» за это время растопили 17,8 тысяч кубометров снежных масс, а на дорогах с утра трудятся 1 127 машин спецтехники и 1 233 дворника.

Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что минувшее утро для петербуржцев было недобрым: снегопад практически парализовал дорожное движение в городе.

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