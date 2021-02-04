В России стали чаще пытаться взыскать долги без приставов

В стране резко увеличилось число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов.

Как сообщает РБК, люди и компании стали использовать новый метод взыскания долгов. Они начали отправлять в банки бумажные исполнительные листы, которые выдают суды для списывания долгов. По данным Сбера, количество таких клиентов во второй половине 2020 года увеличилось на 30%, по данным «Тинькоффа» – на 52%.

В целом, списание долга по закону происходит без согласия должника по исполнительному листу. Деньги списываются при обращении, однако банк может остановить операцию на 7 дней, если у него появятся сомнения.

Таким образом, по данным Центробанка, объем незаконного обналичивания в России вырос в 1,9 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге долги работодателей по зарплате сократились на 32% за год.