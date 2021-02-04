К концу года откроют первый этап развязки по Вознесенскому шоссе в сторону Петербурга 

К концу года откроют первый этап развязки по Вознесенскому шоссе в сторону Петербурга 
Первый этап развязки закончат в этом году. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжают строительство новой дорожной развязки. Первый этап на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе планируется открыть к концу 2021 года.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на главного инженера подрядной организации Алексея Петрухина, развязка позволит увеличить пропускную способность и избежать простоя водителей на переезде. Полноценно работы будут завершены только в ноябре 2023 года, однако первый этап, – движение по правому направлению, – будет готов к концу текущего года.

На данный момент ведутся работы по подготовке основания под будущие опоры путепровода. Помехами служит только то, строительство идет в охранной зоне ж/д.

В целом, развязка строится в два этапа. Первый – это правое направление по Вознесенскому шоссе из Колпина в сторону Петербурга. Второй, – из Северной столицы в Колпино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что маршрутка улетела в кювет после лихого маневра в Токсово.

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