Маршрутка улетела в кювет после лихого маневра в Токсово

Маршрутка оказалась в кювете. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Маршрутка оказалась в кювете. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Во Всеволожском районе Ленобласти маршрутка съехала с дороги в заснеженную обочину. По словам очевидцев, транспорт подрезала легковушка.

Дорожный инцидент случился в четверг, 4 февраля, в Токсово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автобус 205-го маршрута слетел с дороги. В комментариях к записи отметили, что транспорт оказался подрезан легковым автомобилем, который скрылся с места ДТП.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино водитель чудом выжил после взрыва газового баллона в иномарке. Автомобилисту потребовалась помощь медиков.