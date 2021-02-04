Маршрутка улетела в кювет после лихого маневра в Токсово

Во Всеволожском районе Ленобласти маршрутка съехала с дороги в заснеженную обочину. По словам очевидцев, транспорт подрезала легковушка.
Дорожный инцидент случился в четверг, 4 февраля, в Токсово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автобус 205-го маршрута слетел с дороги. В комментариях к записи отметили, что транспорт оказался подрезан легковым автомобилем, который скрылся с места ДТП.
Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино водитель чудом выжил после взрыва газового баллона в иномарке. Автомобилисту потребовалась помощь медиков.