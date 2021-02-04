В Янино водитель чудом выжил после взрыва газового баллона в иномарке

В Янино водитель чудом выжил после взрыва газового баллона в иномарке
Машину восстановить уже не получится. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В поселке Янино Всеволожского района Ленобласти в иномарке взорвался газовый баллон. Водитель остался жив, но получил несколько ожогов. Машина восстановлению уже не подлежит.

Взрыв произошел днем в четверг, 4 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Газовый баллон взорвался в иномарке, когда водитель только начал заводить машину. На снимках видно, что ЧП полностью уничтожило легковой автомобиль.

Водитель сейчас находится под присмотром медиков скорой помощи.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. Настоящую причину случившегося установят специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об ошибке, которая может привести к взрыву машины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрыв ленобласть янино


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Телефонные мошенники начали орудовать в Telegram
Маршрутка улетела в кювет после лихого маневра в Токсово
В России стали чаще пытаться взыскать долги без приставов
Дети-заложники из Колпино пробудут в социальном центре до мая
Карантин на Украине решили продлить до конца апреля
Малышева объяснила, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин
В Петербурге на лечение онкозаболеваний потратили 2,7 млрд рублей в 2020 году
В пятницу петербуржцев ожидает резкое похолодание: до -18 градусов