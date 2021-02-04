В Янино водитель чудом выжил после взрыва газового баллона в иномарке

В поселке Янино Всеволожского района Ленобласти в иномарке взорвался газовый баллон. Водитель остался жив, но получил несколько ожогов. Машина восстановлению уже не подлежит.
Взрыв произошел днем в четверг, 4 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Газовый баллон взорвался в иномарке, когда водитель только начал заводить машину. На снимках видно, что ЧП полностью уничтожило легковой автомобиль.
Водитель сейчас находится под присмотром медиков скорой помощи.
Официальной информации о происшествии пока не поступало. Настоящую причину случившегося установят специалисты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об ошибке, которая может привести к взрыву машины.