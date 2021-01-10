Автомобилистам рассказали об ошибке, которая может привести к взрыву машины

Ошибка, которую вполне можно допустить из-за невнимательности, может привести к серьезным и даже опасным последствиям. Фото: pixabay

Ошибка, которую вполне можно допустить из-за невнимательности, может привести к серьезным и даже опасным последствиям. Фото: pixabay

Оказывается, неправильное «прикуривание» автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным и опасным последствиям, вплоть до возгорания и взрыва машины.

Наиболее частой ошибкой среди водителей является присоединение в процессе «прикуривания» аккумулятора в первую очередь минусовых проводов. Таким образом легко можно нечаянно задеть плюсовой клеммой подкапотное пространство или корпус двигателя. Это может спровоцировать появление искр, а в сочетании с газом, скопившийся под крышкой батареи старого аккумулятора из-за пониженного электролита, вместе с масляными следами в моторном отсеке, есть риск возгорания и даже взрыва, объясняют эксперты «Российской газеты».

Во избежание опасных для транспорта и людей ситуаций в ходе «прикуривания» нужно сначала соединить плюсовые клеммы. Минусовой провод при этом прикрепляется на кузов или неокрашенные части двигателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начнут аннулировать карты автомобилей, не прошедших технический осмотр.