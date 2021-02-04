Снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимы растопили более 500 тысяч кубометров снега

С начала сезоны снегоплавильные и снегоприемные пункты города на Неве установили первый зимний рекорд, приняв более полумиллиона кубометров снега с начала сезона.

Только за последние сутки в 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов Водоканала Санкт-Петребурга поступило более 31 тысячи кубометров снежных масс. Наиболее загруженным стали ночные часы: к примеру, в промежуток с 1:00 до 5:00 пункты на Шкиперском протоке и Октябрьской набережной переработали больше снега, чем подразумевает их часовая проектная производительность.

И тем не менее, нынешняя зима уступает в «снежности» зимнему сезону 2018-2019 годов. В те месяцы снегоплавильные и снегоприемные пункты утилизировали 3,33 млн кубометров снега.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг на борьбу с последствиями снегопада вышли более 1,1 тысячи уборочных машин и 1,2 тысяч дворников.