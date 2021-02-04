Петиция о закрытии отделения радиологии в ЛОКБ оказалась ложью

Петиция о закрытии отделения радиологии в ЛОКБ оказалась ложью
Информация о закрытии отделения радиологии не соответствует действительности: Фото: сайт ЛОКБ

В сети появилась петиция о якобы закрытии отделения радиологии Ленинградской областной клинической больницы. Главврач медучреждения Татьяна Тюрина данную информацию опровергла.

По ее словам, информация о закрытии отделения радиологии не соответствует действительности. Тюрина подчеркнула, что речи об этом никогда не шло, помощь онкологическим больным оказывается в прежнем объеме.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в ближайшее время в отделение появится дополнительное оборудование. В частности, областной комитет по здравоохранению приобретет три линейных ускорителя. Также планируется проведение капремонта в отделении радиологии и развитие радиологической службы на базе больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть осталась без вакцины от коронавируса и ждет поставки через неделю.

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