Собянин заявил о возможном снятии ковид-ограничений в Москве к маю

Собянин заявил о возможном снятии ковид-ограничений в Москве к маю
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: сайт Президента России

Основные ограничения в Москве, связанные с пандемией COVID-19, могут быть отменены к маю. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такое развитие событий возможно, если сохранится тренд на улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «РИА Новости», Собянин отметил, что временные госпитали будут продолжать прием ковид-пациентов. Некоторые из перепрофилированных больниц в будущем останутся работать как инфекционные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Москва смогла выстоять в этот период и обеспечила медпомощь всем жителям. Об этом рассказал мэр города.

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