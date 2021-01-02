Собянин заявил, что Москва выстояла в пандемию коронавируса

Собянин заявил, что Москва выстояла в пандемию коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Москва выстояла в пандемию коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, мегаполисы, включая Москву, в первую очередь подвержены рискам пандемии. Столица приняла главный удар — это самый большой город России, через который перемещаются миллионы людей.

Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», что Москва смогла выстоять в этот период и обеспечила медпомощь всем жителям. Для этого в столице сконцентрировали огромные ресурсы и силы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько примерно врачей переболели новой инфекцией в Москве. Точные цифры мэр города не назвал, однако отметил, что около половины медработников столкнулись с вирусом.

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