Съемки «Фантастических тварей 3» прерваны из-за коронавируса у актера

Съемки &#171;Фантастических тварей 3&#187; прерваны из-за коронавируса у актера
"Фантастические твари и где они обитают". Фото: кадр из фильма

Съемки третьей части фильма о мире волшебников «Фантастические твари» приостановили из-за коронавируса.

У одного из членов съемочной группы выявили «южноафриканский» штамм Covid-19. Болезнь мог подхватить кто-то из актерского состава.

Как сообщил Daily Mail, все производство на съемочной площадке «Фантастических тварей» остановили. Неизвестно, когда к работе над картиной приступят вновь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что знаменитый датский актер Мадс Миккельсен вместо Джонни Деппа исполнит роль волшебника Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Первоначально на эту роль был утвержден Джонни Депп.

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