В Ленобласть поставили еще 8 тысяч доз вакцины «Спутник V»

До конца недели также поставят еще 80 тысяч доз «Спутник V». Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

До конца недели также поставят еще 80 тысяч доз «Спутник V». Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Ленинградскую область возобновили поставки отечественного препарата «Спутник V». Сделать прививку можно будет уже с понедельника.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. В регион доставили еще 8 160 комплектов препарата. Как сообщили в пресс-службе администрации области, с завтрашнего дня вакцину начнут развозить в районные больницы.

До конца недели также поставят еще 80 тыс. доз указанного препарата. Планируется, что также увеличится количество талонов на вакцинацию на сайте «Госуслуг».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили новые данные об эффективности «Спутника V».