В Ленобласть поставили еще 8 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Ленобласть поставили еще 8 тысяч доз вакцины &#171;Спутник V&#187;
До конца недели также поставят еще 80 тысяч доз «Спутник V». Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Ленинградскую область возобновили поставки отечественного препарата «Спутник V». Сделать прививку можно будет уже с понедельника.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. В регион доставили еще 8 160 комплектов препарата. Как сообщили в пресс-службе администрации области, с завтрашнего дня вакцину начнут развозить в районные больницы.

До конца недели также поставят еще 80 тыс. доз указанного препарата. Планируется, что также увеличится количество талонов на вакцинацию на сайте «Госуслуг».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили новые данные об эффективности «Спутника V».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация ленобласть Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Австралии придумали интересный способ утилизации медицинских масок
На Поклоногорском путепроводе из-за ДТП затрудненно движение
Россиянин выпал из окна многоэтажки прямо на коляску с младенцем
Поклонники «Холостяка» отказываются смотреть новый сезон шоу ...
Ленобласть обеспечили квартирой женщину, чья семья погибла в ДТП
«Зенит» разгромил армянский «Ной»
Петербург продолжают убирать после сильного снегопада
В Ленобласть поставили еще 8 тысяч доз вакцины «Спутник V»