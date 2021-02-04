В Австралии придумали интересный способ утилизации медицинских масок

В стране будут использовать маски при строительстве дорог. Фото: pixabay.com

В стране будут использовать маски при строительстве дорог. Фото: pixabay.com

Их будут использовать при строительстве дорог.

Ученые придумали, как использовать медицинские маски. Их беспокоит увеличившееся количество отходов из-за пандемии коронавируса, поэтому они решили найти им применение. Результатами своего исследования они поделились с журналом Science of The Total Environment.

Оказывается, средство индивидуальной защиты может пригодиться во время строительства дорог. Чтобы построить один километр дороги с двумя полосами нужно около трех миллионов масок. Эксперты уверены, что благодаря этому удастся решить вопрос утилизации СИЗ.

Известно, что за день в мире используется около 6,8 миллиардов одноразовых масок. Их нужно менять каждый два часа, использованные обычно выбрасываются.

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