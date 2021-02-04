СКА в овертайме победил «Локомотив»

Матч завершился со счетом 3:2.

Сегодня, 4 февраля, состоялась встреча петербургского СКА и ярославским «Локомотивом». Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге.

В СКА шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51-я) и Андрей Кузьменко. В команде противников отличились Егор Коршков (15-я) и Артур Каюмов (53-я). Победителя смогли выявить в овертайме.

Напоминаем, что СКА за последние шесть матчей победили в пяти. В следующий раз петербургские хоккеисты выйдут на лед 7 февраля против финского «Йокерит».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА проиграл в гостях московскому «Динамо». Петербургская команда уступила московскому «Динамо» со счетом 2:0.