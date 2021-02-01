СКА проиграл в гостях московскому «Динамо»

Петербургский СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 2:0.

В составе москвичей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. СКА не смогли забросить ни одной шайбы.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 70 очков. «Динамо» находится на четвертой строчке с 69 очками.

Следующий матч состоится 4 февраля. СКА сыграет с «Локомотивом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).