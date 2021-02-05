В Петербурге решили будущее стадиона на территории ГМЗ «Павловск»

Власти хотят использовать его по назначению.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В ее рамках они обсудили празднование 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского, а также использование стадиона на территории ГМЗ «Павловск». Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что в честь драматурга хотят провести более 140 различных мероприятий, в том числе постановки и лекции. Что касается стадиона на территории музея-заповедника, то его власти планируют использовать и ликвидировать Центр физкультуры, спорта и здоровья не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин все-таки сыграет против «Интера». Это будет дебютный матч для Кокорина после перехода в новый клуб. Он состоится в эту пятницу, 5 февраля.