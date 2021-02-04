Кокорин все-таки сыграет против «Интера»

Футболист попал в заявку «Фиоренитины» на ближайший матч Серии А.

Российский форвард Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины». Об этом стало известно сегодня, 4 февраля, о чем сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.

Таким образом, игрок примет участие в матче Серии А – ему предстоит выйти на поле против миланского «Интера». Это будет дебютный матч для Кокорина после перехода в новый клуб. Он состоится в эту пятницу, 5 февраля.

Напоминаем, что Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, но пока ни разу не сыграл за клуб. Говорилось, что причиной было отсутствие рабочей визы. Также некоторое время футболист приходил в форму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин не вышел в составе «Фиорентины» против «Торино». Футболист пропустил матч, но все равно болел за свою команды.