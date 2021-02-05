В Мурино за два года построят пятиэтажную поликлинику

Поликлинику в Мурино построят к 2023 году. Фото: unsplash

Поликлинику в Мурино построят к 2023 году. Фото: unsplash

Этим летом в Мурино начнется строительство новой поликлиники высотой в пять этажей, сообщили в комитете по строительству Ленобласти.

В ведомстве отметили, что сейчас проект строительства медучреждения находится на этапе экспертизы. Получение положительного заключения по документации и проведение конкурсов займет несколько месяцев, и строители смогут приступить к возведению поликлиники этим летом.

По словам губернатора Александра Дрозденко, правительство Ленобласти уже выделило деньги новое медучреждение в Мурино. В поликлинике расположится женская консультация, хирургический блок, стоматологическое отделение и пост скорой помощи.

Согласно планам, поликлинику должны сдать к 2023 году. Ежедневно медучреждение сможет принимать порядка 600 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство нового амбулаторного онкоцентра в Песочном завершится в 2022 году.