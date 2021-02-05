Коронавирусная пандемия продолжает снижаться в Петербурге

В Петербурге специалисты продолжают фиксировать признаки снижения интенсивности распространения коронавируса. В городе наблюдается стабильное снижение больных, которые лечатся в стационарах и на дому.

Как сообщили в Координационном совете по борьбе с инфекцией, вторая волна заболеваемости постепенно угасает, однако темп ее замедления немного замедлился в сравнении со второй половиной января.

Чтобы сохранить позитивные тенденции, власти призывают жителей Петербурга неукоснительно соблюдать предписанные меры и ограничения. При этом главным и самым надежным средством против пандемии называют прививочную кампанию.

В городе вакцинировали уже 86,5 тыс. человек. Их них почти 18,5 тыс. получили оба компонента вакцины. За сутки прививки первично поставили 7525 людям, а вторично — 1435.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач посоветовал переболевшим COVID-19 в первую волну поскорее привиться.