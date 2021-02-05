МВД хочет получить доступ к телефонным книгам россиян

МВД хочет получить доступ к телефонным книгам россиян
В мобильном приложении МВД хотят сделать сервис для борьбы с телефонными мошенниками. Фото: pixabay

Российская полиция намерена получить доступ к телефонным книгам в смартфонах россиян. Таким образом МВД хочет бороться с мошенниками.

Как сообщает «Коммерсант», речь идет о мобильном приложении МВД, в котором есть возможность экстренно вызвать полицию. Теперь в нем хотят сделать сервис для борьбы с телефонными мошенниками. На внедрение сервиса ведомство потратит 63 млн рублей.

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу смартфона придется дать приложению доступ к своим контактам. Идея правоохранителей, скорее всего, значительно усложнит работу мошенникам, однако увеличит риски для пользователей: их контакты будут полностью открыты для МВД, но в случае утечки они попадут в свободный доступ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти предложили рассекретить геолокацию абонентов.

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