Петербургские первоклассники уйдут на каникулы с 8 февраля

Петербургские первоклассники уйдут на каникулы с 8 февраля
Ученики первых классов будут отдыхать с 8 и по 14 февраля. Фото: pixabay

Ученики первых классов петербургских школ с 8 февраля выйдут на традиционные дополнительные каникулы. Отдых продлится до 14 февраля.

В школах подходит к середине третья, самая длинная четверть в учебном году. Учреждения работают штатно, дети занимаются в классах.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию, сейчас на дополнительные каникулы уходят самые младшие ученики – первоклассники. Отдых закончится через неделю.

Ежедневный мониторинг эпидситуации в образовательных учреждениях города подтверждает, что тенденция к сокращению количества инфицированных среди обучающихся и педагогов по-прежнему сохраняется. В Петербурге, по данным на 5 февраля, из-за болезни в школах отсутствуют 908 детей (0,17%) и 389 сотрудников (0,88 %). Также карантин закрыли четыре группы в трех детсадах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роднит дистанционку и цикличное обучение.

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