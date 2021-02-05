Петербург вышел на второе место в России по числу безработных барменов

В преддверии Международного дня бармена, который в России отмечают 6 февраля, эксперты рассказали о текущей ситуации на рынке труда для барменов.

По данным hh.ru, с начала этого года свои резюме опубликовали 14 тысяч барменов со всей России, при этом 19% из них пришлось на Петербург. На первом месте оказалась Москва с 28%. Согласно статистике, чаще всего на рынке труда встречаются опытные бармены со стажем от трех до шести лет.

При этом в современных реалиях многие бармены начали указывать в резюме свой ковид-статус: «переболел ковидом», «имеются антитела», а некоторые пишут, что уже прошли вакцинацию.

Что касается заработных плат, то уровень ожиданий барменов зачастую выше предложения. К примеру, петербургские бармены в резюме указывают, что хотели бы получать около 40 тыс. в месяц, но предложение работодателей в 2020 году в среднем составляло 35 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 600 тысяч россиян остались без работы за две недели января.