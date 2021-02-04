Более 600 тысяч россиян остались без работы за две недели января

О причинах безработицы в пояснительной записке ничего не говорится. Фото: pixabay

О причинах безработицы в пояснительной записке ничего не говорится. Фото: pixabay

С 11 по 25 января в России были уволены свыше 615 тысяч человек — такие цифры приводятся в пояснительной записке к законопроекту о межбюджетных трансфертах, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно информации, указанной в документе, на 25 января в службе занятости населения по всей России зарегистрированы 2,5 млн человек. За две недели наиболее сложная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии, где число безработных выросло в 10,2 раза, Ставропольском крае (в 8 раз) и Ленинградской области (в 7,5 раз).

В качестве мер социальной поддержки Минтруд предложил возмещать работодателям часть расходов на выплаты сотрудникам, устроившимся через биржу труда. На реализацию данной программы могут направить 12 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых редких и высокооплачиваемых предложениях на рынке труда в Ленобласти.