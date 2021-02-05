«Катюша» вместо гимна России будет звучать на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге. Фото: Pixabay

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге. Фото: Pixabay

Стало известно какая песня будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею. Сборная России будет начинать поединок после прослушивания знаменитой композиции «Катюша».

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

«Гимном будет «Катюша». Про песню все понимают, что будет «Катюша». Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года», – говорится в сообщении.

Однако, на данный момент неизвестно, что будет написано на спортивной форме хоккеистов. Данные слова уточняются и согласовываются.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге после переноса из Республики Беларуси. Матчи турнира будут сыграны с 21 мая по 6 июня.

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