На петербургской дамбе частично перекрыли проезд

На петербургской дамбе частично перекрыли проезд
Движение будет ограничено. Фото: скриншот Instagram

Сегодня на дамбе в Петербурге для движения транспорта и автомобилей закрыли две полосы.

Так, в пятницу, 5 февраля, на участке дамбы по Невской стороне с 9:30 до 18:00 будут закрыты для движения правая и средняя полосы. Как сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений в своем Instagram, причиной этого стали технологические работы.

Водителей транспортных средств просят следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дамбы на Финском заливе заметили 150 рыбаков, которые вышли на лед несмотря на запрет

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На петербургской дамбе частично перекрыли проезд