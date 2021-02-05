Tesla стала самой популярной маркой автомобиля в США

При составлении ежегодного рейтинга, авторы издания Consumer Reports опирались на такие критерии, как комфорт, соответствие цены и качества, работу электроники, вместимость и удовольствие от вождения.

Журналисты опросили 369 тысяч водителей и, помимо вышеперечисленных пунктов, попросили их ответить на вопрос, приобрели бы они свой автомобиль снова. По итогам исследования, лидером рейтинга стала Tesla. Владельцы этой марки на 5 баллов оценили удовольствие от нахождения за рулем электрокара, однако вместимости «хватило» лишь на 3 балла. Соответствие цены и ожиданий и вовсе оказалось на уровне 1 балла.

Второе место занял Lincoln, владельцы которого остались довольны и вождением, и вместимостью, и комфортом своих автомобилей. Подвела лишь работа электроники, оцененная на «тройку». Также в пятерке лидеров оказались Ram, Chrysler и Subaru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota стала самой продаваемой маркой автомобиля в мире.