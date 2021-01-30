Toyota стала самой продаваемой маркой автомобиля в мире

Автомобили японского производителя Toyota по итогам 2020 года стали самыми продаваемыми в мире. Марке удалось обогнать главного конкурента — немецкую компанию Volkswagen.

В последний раз мировое лидерство по продажам доставалось концерну Toyota Motor в 2015 году. Сегодня, согласно отчету компании за 2020 год, ей удалось вернуть первое место в этом рейтинге. В течение прошлого года было продано 9,53 млн автомобилей Toyota, а также производителей Daihatsu Motor и Hino Motors, входящих в группу компаний.

Несмотря на то, что эти показатели ниже цифр 2019-го года на 11,3%. Отметим, что это первый случай снижения мировых продаж для Toyota Motor за последние пять лет, а для бренда Toyota и вовсе — за 10 лет. Volkswagen, однако, реализовал еще меньше машин — около 9,3 миллионов. Это также на 15,2% меньше, чем годом ранее.

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